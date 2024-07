Josep-Lluís Serrano serà el nou Copríncep episcopal

detail.info.publicated dani silva

El Papa Francesc ha designat el prevere Josep-Lluís Serrano Pentinat com a Bisbe Coadjutor i futur copríncep del Principat d'Andorra. En la roda de premsa de presa del càrrec, Serrano ha posat en relleu valors com el respecte, la devoció, l'obediència i la pau per "col·laborar i aprendre del mossèn Vives". Al seu costat, l'actual copríncep Enric Vives ha estès la mà per treballar "amb comunió" per "servir la diòcesi i el Principat d'Andorra. Vives ha recordat el seu inici també com a bisbe coadjutor l'any 2001.

Serrano Pentinat va néixer el 1977 a Tivissa, a Tarragona, i ocuparà el càrrec de Bisbe Coadjutor d'Urgell amb dret a successió de Vives, segons el nomenament fet pel Papa Francesc en arribar als 75 anys el Copríncep Vives. El futur Copríncep episcopal treballarà com vicari general en tasques pastorals per conèixer la diòcesi d'Urgell i el funcionament de les institucions del Principat d'Andorra.

Joan-Enric Vives i Josep-Lluís Serrano Pentinat compareixen aquest migdia en roda de premsa per anunciar el nomenament que ja ha estat comunicat a tota la diòcesi d'Urgell.