El Govern dona ajuts per pagar el lloguer de l’habitatge a 624 persones grans

L’encariment del cost de la vida es cronifica en la gent gran, molta de la qual és incapaç de fer front a una despesa bàsica com el lloguer únicament amb la pensió. Les dades no enganyen: són 624 les persones grans que estan rebent ajudes per pagar el lloguer, amb un import mitjà de 401,70 euros mensuals, tal com va facilitar ahir Govern en resposta a una pregunta de la consellera general del PS Susanna Vela, relativa a les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social a favor de persones grans. Precisament també d’aquest col·lectiu són els 305 padrins que es beneficien d’una pensió de solidaritat a data de 31 de maig d’aquest any on l’import mitjà de la pensió és de 494,35 euros. Tal com es desprèn de les dades, la majoria de beneficiaris tenen entre 65 i 75 anys, tot i que 60 persones tenen més de 90 anys –35 persones grans reben la pensió de solidaritat per a persones amb discapacitat. Govern també va informar que 5.259 persones reben una pensió no contributiva, 2.037 homes i 3.222 dones. Pel que fa a l’ajut per atendre necessitats bàsiques i específiques, aquest és d’un import mitjà de 423,27 euros i se’n beneficien 34 padrins. Per altra banda, l’ajut per accedir al servei d’atenció domiciliària el reben actualment cinc persones, mentre que l’ajut per accedir al servei d’atenció residencial, 79 padrins.