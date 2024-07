La gasolina cau un 3% al juny, però és més cara que el 2023

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El preu mitjà de tots els carburants al juny es redueix en comparació amb el maig, però segueix sent més car que en la mateixa època un any enrere, tal com publica Estadística. Si destriem per tipologies, al juny el gasoil de calefacció ha disminuït un 1,7%, la gasolina sense plom de 95 octans un 3,2% i la gasolina sense plom de 98 octans un 3,1%. De la mateixa manera, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han disminuït un 2,6% i un 2,5%, respectivament. En canvi, si es compara amb el mes de juny del 2023, ha augmentat el preu de tots els tipus de carburants: el gasoil de calefacció ha augmentat un 8,8%, el gasoil de locomoció un 3,4% i el gasoil de locomoció millorat un 3,2%. Així mateix, la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 2,3% i un 2,2%, respectivament.