La galeria de protecció d’allaus de l’Ospitalet estarà enllestida el 2026

Tret de sortida a les obres de construcció de la galeria de protecció d’allaus a l’Ospitalet a la carretera nacional RN-320, que consisteixen en un túnel d’uns 300 metres per on podran circular camions amb materials perillosos i les bicicletes –els vianants hauran de transitar pel camí que voreja la galeria. El projecte, cofinançat a parts iguals pels estats andorrà i francès, té un cost de vint-i-sis milions d’euros i estarà llest l’hivern del 2025-2026. “Vull expressar l’enorme satisfacció perquè finalment es faci realitat un dels projectes més ambiciosos i necessaris en termes de mobilitat en els accessos entre Andorra i França”, va comentar el cap de Govern, Xavier Espot, que va capitanejar ahir la delegació del Principat que es va apropar a l’Ospitalet a contemplar sobre el terreny l’inici de les obres, que tenen com a objectiu posar fi als tancaments de la carretera d’accés a Andorra en episodis de molta neu en cas d’allaus. Espot va estar acompanyat del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, i del prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand, i de l’Arieja, Simon Bertoux.

“És un projecte ambiciós i necessari en termes de mobilitat en els accessos entre Andorra i França”

Xavier Espot, Cap de Govern

El projecte té el seu origen en l’acord francoandorrà signat el 22 de març del 2017 relatiu a la millora de la viabilitat de les carreteres nacionals 20, 320 i 22 entre Tarascon-sur-Ariège i la frontera nord del país. Precisament, la galeria és la inversió prioritària de l’acord i completarà en menys de dos anys el paquet de mesures engegades per prevenir i gestionar els riscos naturals al llarg del recorregut d’entrada al Principat. D’aquesta forma, es reforçarà la qualitat del servei prestat en matèria de viabilitat hivernal i oferirà una major seguretat als usuaris de la carretera en cas d’esdeveniments meteorològics excepcionals. “Això suposarà una millora substancial en la mobilitat a banda i banda de la frontera i tindrà un impacte positiu en la dinamització econòmica del territori”, va afegir Espot. Una de les afectacions principals la pateix la carretera nacional 22, coneguda com la ruta de les serps, que s’ha readaptat per tal de desviar el trànsit per aquesta via i tancar completament al trànsit la zona d’obres de l’RN-320. La ruta de les serps, situada en un corredor d’allaus, només pot estar oberta al trànsit des de principi de maig fins a final d’octubre.

Espot i la delegació andorrana a l’Ospitalet, ahir al matí.SFGA

En conseqüència, les obres de la galeria es duran a terme durant dues temporades d’estiu: de maig a octubre del 2024 i, després, de maig a octubre del 2025. L’RN-320 es tornarà a obrir a la circulació aquest hivern vinent.

Els càlculs de Govern indiquen que el 2024 el lloc serà segur gràcies a la instal·lació de pantalles per evitar la caiguda de blocs a les parts sensibles. Les obres d’excavació i reforç del mur al llarg de tot el projecte permetran la reobertura de l’RN-320 el 31 d’octubre del 2024. L’any 2025 està previst completar la part d’enginyeria civil a la part dreta de l’estructura amb la construcció dels murs i la coberta, per després completar els terraplens a la part aigües amunt de l’estructura. A continuació, s’instal·larà l’equip de seguretat que habilitarà la posada en funcionament de l’estructura el 31 d’octubre del 2025. Els treballs d’acabament, inclòs l’enjardinament paisatgístic, es realitzaran durant el 2026. La visita a les obres de la galeria de protecció d’allaus va coincidir amb la celebració posterior de la sessió de treball preparatòria del diàleg transfronterer entre Andorra i Occitània, que se celebrarà al Principat el 18 d’octubre i que tractarà qüestions com, per exemple, la mobilitat, el medi ambient i la cooperació policial, duanera, econòmica, turística o en salut.

DATES CLAU

1. ACORD BILATERAL DE MILLORA DE LES CARRETERES

El març del 2017, Andorra i França van signar un acord per a la millora de les vies entre Tarascon-sur-Ariège i la frontera nord del país. La galeria és la inversió prioritària.

2. REOBERTURA DE LA CARRETERA RN-320 A L’OCTUBRE

Les obres de la galeria de protecció d’allaus a l’Ospitalet es fan a la carretera nacional RN-320, la qual es tornarà a posar en funcionament el 31 d’octubre.

3. ELS TREBALLS D’ACABAMENT, DURANT EL 2026

La posada en funcionament de l’estructura es farà el 31 d’octubre del 2025. Els treballs d’acabamentt, inclòs l’enjardinament paisatgístic, el 2026.