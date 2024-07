Espot rep el futur Copríncep episcopal

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Xavier Espot, acompanyat del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha rebut al despatx oficial el nou bisbe coadjutor i futur Copríncep Episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, juntament amb l’Arquebisbe i Copríncep, Joan-Enric Vives i Sicília, i el representant personal, Eduard Ibáñez.

Espot ha celebrat la designació del bisbe coadjutor, que respon al compromís expressat pel secretari d’Estat del Vaticà, Pietro Parolín, en la visita que va realitzar el passat setembre, de garantir la continuïtat institucional i la pervivència de la figura del cap d’Estat indivís.

El cap de Govern ha subratllat, respecte la figura de Serrano, l’ampli recorregut pastoral i diplomàtic, que el faran “la persona idònia per assumir la funció de cap d’Estat i representar de la millor manera possible el nostre país tal com ha fet en els darrers anys el copríncep Joan-Enric Vives i Sicília”. També n’ha destacat el coneixement de la llengua pròpia i oficial, pels seus orígens catalans, a banda del domini del castellà, portuguès, francès, anglès i italià.