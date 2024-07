Detingut amb cocaïna i amb una ordre d'expulsió del país

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un turista de 56 anys ha estat arrestat a les 5.25 hores per portar 1,3 grams de cocaïna i per tenir una ordre d'expulsió que li prohibia estar al Principat, segons informa la policia. Els agents van ser alertats des d'un edifici d'Andorra la Vella perquè hi havia una persona "creant aldarull i picant a una de les portes" i en controlar-lo van comprovar que duïa estupefaents a la butxaca del pantaló i que no podia estar al país.