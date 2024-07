El departament de Tributs i Fronteres té 26 places vacants

El departament de Tributs i Fronteres hauria d’estar format per 129 empleats, però actualment té problemes de personal perquè hi ha 26 places vacants. El ministeri va detallar ahir (responent una pregunta del conseller Pere Baró, del PS) que el 2016 hi havia 100 treballadors al departament i ara només n’hi ha tres més, tot i l’increment de feina que hi ha hagut aquests anys. Hi ha vacants a gairebé totes les àrees. La informació publicada al Butlletí del Consell especifica que en la direcció adjunta de Duana i Recursos Humans, que hauria de tenir 91 integrants, ara hi ha 20 places lliures; el 2016 n’eren 60 en total. La direcció adjunta d’Afers Jurídics i Recaptació té dues vacants dels nou empleats previstos; dues persones falten a la direcció adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent, de les 18 planificades, que són les mateixes del 2016, i a la direcció adjunta d’Inspecció també hi ha dues vacants de set empleats.

Quant a la pregunta sobre el col·lapse d’atenció ciutadana al departament de Tributs, el ministre Ramon Lladós, que signava la resposta, reconeixia que hi ha hagut disfuncions en les darreres setmanes a Tributs i Fronteres pels “problemes experimentats per algunes plataformes tecnològiques”. I concretava que hi va haver dues afectacions tècniques en l’aplicació per concertar cita i en l’aplicació que serveix per donar els torns d’atenció: “Durant dotze dies no van estar disponibles.” Tots aquests procediments es van haver de fer de manera manual i això va “repercutir negativament en la capacitat d’atenció”.

Lladós exposava que per evitar aquestes disfuncions que col·lapsen el servei s’ha previst implementar amb rapidesa una nova solució per a la gestió de les cites “més robusta tecnològicament”. El ministre destacava que es permetrà sol·licitar-les en línia, gestionar-les des de l’àrea d’atenció al públic i gestió documental i fer un millor seguiment del tipus de tràmit, el temps d’espera i període d’atenció.

Finances assenyalava que es treballa per millorar l’atenció telefònica amb un servei de triatge de trucades per filtrar-les per tipologia i complexitat, i recalcava que “la palanca d’actuació més important consisteix a perseverar en la digitalització dels tràmits que actualment es fan de forma presencial”. El ministeri incidia que es donarà un servei personalitzat als col·lectius als quals els és difícil fer tràmits digitals.