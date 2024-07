Caçar drogat o amb una taxa superior a 0,5 serà delicte

Caçar sota l’efecte de l’alcohol o les drogues estarà expressament prohibit un cop entri en vigor la nova llei que regula l’activitat cinegètica que el consell de ministres va aprovar dimecres i que ahir va presentar el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal. Un text renovat que s’adapta a noves necessitats, que blinda la seguretat i que suposa un enduriment generalitzat de les sancions tot i que s’alleuja el càstig en aquelles infraccions en què es comprovi que l’autor no buscava saltar-se la normativa. El consum d’alcohol o estupefaents implicarà un delicte i el Codi Penal es modificarà via el nou text legislatiu. La taxa punitiva d’alcoholèmia serà 0,5 i superar-la suposarà una pena de fins a un any de presó, multa de fins a 3.000 euros i la retirada del permís d’armes durant un període de fins a tres anys. Les proves les farà sempre la policia i en tres casuístiques: després d’un accident de caça, quan els banders tinguin indicis que el caçador està sota l’efecte de substàncies estupefaents i mitjançant campanyes de control que es podran organitzar.

Els efectes de les infraccions quant a multa com a inhabilitació augmenten de manera generalitzada perquè “on hi ha una pràctica de caça respectada creiem que fer una pràctica deshonesta ha d’anar més enllà”, va argumentar Casal, incidint que l’any passat es van registrar nou infraccions i totes lleus. Però s’introdueixen alguns canvis, com ara l’esmentat de la intencionalitat. El ministre ho va exemplificar amb el caçador que té permís per abatre un cabirol femella i n’acaba abatent un de mascle i en adonar-se avisa els banders abans d’anellar-lo. Amb la llei en vigor la sanció era idèntica a qui ho feia expressament: 1.000 euros i un any d’inhabilitació. Ara qui comet la infracció sense intencionalitat haurà d’abonar 200 euros i es comissarà la peça. El caçador que ha abatut el mascle volent haurà de pagar 1.500 euros, es comissarà la peça i el seu permís estarà suspès durant dos anys. La suspensió és una altra novetat que s’incorpora a totes les faltes considerades greus i que implica que en acabar el període el caçador no ha de tornar a sotmetre’s a l’examen per disposar del permís. En canvi, les molt greus mantenen la inhabilitació que sí que suposa passar de nou l’avaluació.

Un altre dels canvis significatius fa referència als menors caçadors. De la mateixa manera que la llei actual, podran disposar de permís a partir dels 16 anys i fins als 18 hauran de caçar acompanyats d’un adult. Però amb la nova regulació –que entrarà a tràmit de manera imminent– l’adult tindrà responsabilitat si el menor comet una infracció i haurà de disposar del permís d’armes i de caça i dur un document acreditatiu d’acompanyant.

El projecte de llei també implica modificacions en la caça de l’isard per fer una gestió més concordant amb el creixement de l’espècie. Es podran abatre animals també en els vedats de caça –sempre que no hi hagi un pla de caça específic–, peces de totes les edats –com a la resta d’espècies– i la carn es podrà comercialitzar. Una novetat que com d’altres s’haurà de desenvolupar reglamentàriament. “Permet dignificar la pràctica de la caça i donar-li una finalitat”, va defensar el ministre, recordant que ara mateix és l’única carn de caça que no es pot comercialitzar.

LES NOVETATS

SEGURETAT

A la incorporació com a delicte de la conducta temerària de caçar begut o drogat s’incorporen altres canvis, com ara la necessitat que els caçadors que participen en batudes duguin armilles taronges o que se senyalitzi l’activitat.

PERÍMETRES

Per protegir la resta de població es manté que no es pot caçar a menys de 150 metres d’un nucli habitat o de 25 metres d’una carretera. S’aclareix que no es pot fer a menys de 25 metres d’una borda o refugi.

SISTEMES DE CAÇA

Es validen alguns ginys com aparells de visió tèrmica o silenciadors i es prohibeix l’ús de drons. Es podran usar gossos de rastreig d’animals malferits o morts.

ISARD

Es podran abatre també en els vedats per tal de millorar-ne la gestió vist el creixement de l’espècie i la carn es podrà comercialitzar assegurant-ne la traçabilitat de la captura i la sanitària.

SANCIONS

Enduriment generalitzat de les sancions que implica que la sanció màxima de les considerades molt greus pot arribar als 4.000 euros i els quatre anys d’inhabilitació. Ara són tres anys d’inhabilitació i 3.000 euros.

INHABILITACIÓ / SUSPENSIÓ

En les faltes greus se substitueix la inhabilitació per la suspensió del permís, que implica que en acabar el període el caçador no ha de tornar a fer l’examen. En la inhabilitació, sí. Però el càstig s’eleva de com a màxim un any inhabilitació a una suspensió del permís de dos anys.