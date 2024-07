Primer dia de venda del supermercat Aldi de la Seu d’Urgell

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La cadena alemanya d’alimentació Aldi va inaugurar ahir el supermercat de la Seu d’Urgell. L’obertura de l’establiment estava prevista per al 18 de juny i es va endarrerir per millorar les instal·lacions, segons va explicar l’empresa. La botiga disposa d’un miler de metres quadrats de sala de vendes, compta amb 17 treballadors i està implementant un pla per reforçar la presència en territori català, segons destaca.

El supermercat ofereix productes majoritàriament de marca pròpia i remarca que des del primer dia disposa del servei de tax-free per als clients andorrans, que podran reclamar la devolució de l’IVA després de fer el tràmit en travessar la frontera. Aldi s’uneix a Mercadona amb una oferta que està clarament dirigida als consumidors andorrans. En els pròxims dies està prevista la inauguració d’un Esclat –de la mateixa propietat que Bon Preu– que tindrà, a més, una gasolinera low cost. El petit comerç de la Seu d’Urgell se n’ha ressentit.