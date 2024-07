Planta energètica francoandorrana en estudi

Forces Elèctriques d’Andorra i EDF (Électricité de France) van signar ahir al matí una renovació del protocol d’entesa que regula la relació entre les dues companyies. La revisió del protocol s’ha fet sobre un enfocament específic: la descarbonització i la transició energètica. FEDA i EDF mantenen un vincle de cooperació actiu i sense interrupcions des del 1988. El cap de Govern, Xavier Espot, que també és president de FEDA, i el president-director general del grup EDF, Luc Rémont, van materialitzar la signatura a la seu de l’elèctrica andorrana, a Encamp.

Durant l’acte, Espot i Rémont van aprofitar per anunciar els primers estudis per avaluar la viabilitat de construir una planta d’energia hidràulica a l’estany de Lanós, a l’Ospitalet (França). La planta hauria de servir per “limitar els fenòmens d’intermitència” de l’energia renovable produïda i importada i poder garantir-ne el subministrament durant els pics de despesa de l’hivern.

“L’objectiu és que el 2030 el 100% de l’energia importada sigui renovable”

Xavier Espot, Cap de Govern





Espot va explicar que el projecte consistiria a bombar aigua del riu Arieja fins a l’estany de Lanós, que “pot encabir molta més aigua de la que hi cap actualment”. Segons el cap de Govern, “França n’extrauria un benefici”, però també Andorra, que podria aprofitar l’energia produïda durant la temporada d’hivern. Espot va recordar que només hi ha dos tipus d’energia renovable programables: la nuclear (que “no ens la plantegem”) i la hidràulica: “No depenen de circumstàncies que no estan al nostre abast, com sí que en depèn la fotovoltaica, que en podem produir molta, però el gros de producció es concentra a l’estiu”.

“Va ser una innovació forta portar electricitat descarbonitzada a Andorra”

Luc Rémont, President d’EDF



“Seria un projecte win-win per als dos països. A nosaltres ens permetria subministrar-nos durant els pics d’hivern. La realitat econòmica i social del país fa que els pics més alts no es registrin quan la fotovoltaica produeix més energia”, va afegir el cap de Govern.

Pel que fa al cost i els terminis de construcció de la futura instal·lació, de moment “no podem avançar res” perquè “els estudis encara han de finalitzar”. Una cosa, però, és clara, segons Espot, el projecte estaria cobert econòmicament pels dos països: “Si finalment veiem que aquesta infraestructura és viable i aporta beneficis concrets a Andorra, el projecte haurà de ser cofinançat.”

L’acord comercial signat té una vigència de cinc anys (caducarà el 2029), però les dues parts ja es conviden a renegociar els termes de l’actual contracte durant els anys vinents. “Tenim un horitzó llarg per poder renegociar, però estic segur que ho farem seguint la filosofia actual. Les circumstàncies entorn de l’àmbit energètic, però, són molt canviants i l’experiència dels anys que venen ens pot ser útil.” La voluntat, doncs, de “reforçar els lligams i la cooperació” hi és. En aquest sentit, el cap de Govern va valorar EDF com un “actor clau i imprescindible”. Électricité de France és l’exportadora d’energia més gran d’Europa.

Espot i Rémont signant l’acord de col·laboració.FEDA

OBJECTIU 2030

Espot també va aprofitar la roda de premsa posterior a la signatura de l’acord de col·laboració per remarcar un propòsit energètic important de l’executiu: “L’objectiu del Govern és que el 2030 el 100% de l’energia elèctrica importada sigui renovable. Cal dir que aquest 2023 ja hem arribat al 69%. Els compromisos energètics del Govern són molt ferms, molt taxatius”. El 2050 és l’any límit per assolit la neutralitat de carboni. En aquest sentit, Rémont va recordar que la descarbonització i la “disponibilitat” de l’energia són els dos grans reptes de futur de les companyies energètiques.

COL·LABORACIÓ REFERENT

El president d’EDF també va voler subratllar els beneficis de l’acord i va posar en valor una col·laboració que considera “referent”. “Va ser una innovació comercial molt forta poder oferir electricitat descarbonitzada a llarg termini a Andorra. El nostre pacte ens ha servit d’inspiració per a altres operacions comercials.” El 97% de l’energia subministrada per EDF ja està descarbonitzada i les emissions de diòxid de carboni són deu vegades més baixes que la mitjana europea.