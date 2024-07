La llista d’espera per dormir a la presó es manté 6 mesos després

El tap de la llista d’espera a la presó dels condemnats amb arrestos parcials –com, per exemple, aquells que han de pernoctar a la Comella– continua doblant aquells que sí que la poden complir. Fa sis mesos el Govern anunciava que ampliava els espais per tal d’arribar als 24 reclusos quan la llista d’espera era de 44. Avui dia, són 14 dels 72 interns que estan sota aquest règim, amb una llista d’espera de prop d’una trentena de persones. El problema, però, continua sent “la falta d’espai”, segons va anunciar el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Com ja s’ha avançat, el retard en el compliment d’aquestes penes de reclusió durant algunes hores s’arrossega des de fa mesos, sent alguns d’aquests condemnats reincidents o penats per conduir sota els efectes de l’alcohol.

Des de l’executiu indiquen que és un afer que s’està treballant internament pel ministeri de Justícia i Interior, encapçalat per Ester Molné, i que la solució es fonamenta en la dotació de més recursos humans. “La fórmula passa per dotar de més recursos humans el cos penitenciari, perquè com més recursos hi hagi més interns hi podran entrar”, va comentar el ministre portaveu. En aquest sentit, Casal no es va mullar sobre com es podrien reorganitzar “els espais des d’un punt de vista de la logística interna”, però va anunciar una altra mesura que va en sintonia d’afegir més personal a l’equip de treballadors penitenciaris per solucionar aquestes mancances. Casal va confirmar la licitació de cinc noves places d’agents penitenciaris, quatre de les quals de nova creació i una per cobrir una baixa per jubilació. “L’objectiu és continuar reforçant la plantilla”, va incidir el també titular d’Agricultura, que va remarcar que la mesura s’inclou en la voluntat de “donar continuïtat a la resposta a la necessitat del cos”, i que la partida està prevista en els pressupostos de l’estat per a aquest any. De cara al 2025, Casal no va tancar la porta a continuar engreixant el gros de la plantilla de funcionaris, però va matisar que la possibilitat aniria collada per la partida pressupostària destinada a aquesta necessitat.

Una altra de les dificultats que es desprenen de la falta de personal funcionari a les presons és que l’augment de feina s’ha de compensar amb les hores extraordinàries, fet que provoca que la plantilla estigui cremada i exhausta, tal com va informar el Diari fa uns mesos. Per a Casal, la panacea és la mateixa: més recursos humans per “alleugerir la feina i garantir el sistema de torns”, va manifestar. La població reclusa el 2015 era de 41 presos, mentre que aquest any és de 72. El problema, però, rau en el fet que la xifra de funcionaris es manté, més o menys, com llavors. En l’actualitat, el cos penitenciari el formen 63 agents –comptant la direcció–, a més d’una infermera, una educadora i dos psiquiatres. Amb les quatre noves places de nova creació s’arribaria als 67 agents.

Govern ofereix per a cada plaça una remuneració de 26.608,54 euros bruts l’any distribuïts en 13 pagues, sumat a entrar a l’estructura bàsica amb el nivell C1 del cos. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 20 de setembre i Casal va indicar que cap a la tardor es podrien produir les incorporacions al cos penitenciari en funció dels candidats que passin la selecció.

MÉS

VISITA DEL DIRECTOR DE L’OMS

El 18 de juliol, el director regional per Europa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Hans Henri P. Kluge, visitarà Andorra, on s’entrevistarà amb la ministra de Salut, Helena Mas.

ESTUDI D’IMPACTE DE LA UE

Dimarts, l’AR+I presenta el seu estudi d’impacte per l’acord amb la UE. “Que Govern no tingui cap avançament de les conclusions demostra la neutralitat de l’informe”, va dir Casal.

LLIURATS ELS PREMIS SERGI MAS

La XI Mostra d’arts plàstiques per a joves artistes dels premis Sergi Mas va repartir 6.000 euros entre sis joves premiats: Noemí Rodea, Paula Franco, Alba Martí, Ariadna Blanch, Laia Muñoz i Àlex Agüero.