L’Unicef vol recuperar la recaptació de fons amb la nova direcció

Amb l’objectiu de buscar altres maneres de fer, comunicar i recaptar diners, Unicef Andorra va presentar ahir la nova directora executiva, Dàmaris Castellanos. “Estic encantada i il·lusionada amb l’equip i la missió”, va manifestar en la que va ser la seva primera compareixença pública. Així doncs, i després d’un descens de la recaptació de diners, el comitè nacional d’Andorra per a l’Unicef va considerar que Castellanos era la candidata adient per ocupar el càrrec.

L’entitat, amb la clara finalitat de disposar de més fons per a projectes internacionals, volia revertir la tendència i per aquest motiu va veure necessari fer un canvi de direcció, per tenir un perfil diferent, tot i que es considerés des del comitè que “els anteriors també eren molt vàlids”. De la mateixa manera, amb la intenció de reforçar aquest objectiu, a hores d’ara busquen un altre tècnic o tècnica especialment per a la pota de sensibilització de l’ens.

Pel que fa a la memòria del 2023 de l’entitat, el vicepresident d’Unicef, Joan Micó, va presentar les tasques de sensibilització realitzades dins d’Andorra. El més destacat va ser l’Observatori de la infància, el qual es va complementar amb l’enquesta de la convivència escolar, realitzada amb la col·laboració del ministeri d’Educació, que ha permès actualitzar diversos indicadors dins de l’Observatori de la infància. Així mateix, l’estudi del cost de la criança ha permès aportar informació rellevant per a les noves dades d’aquest observatori.

Dàmaris Castellanos, Directota d’Unicef



En aquest sentit, s’hi han sumat esdeveniments com ara la primera Jornada sobre benestar digital d’Andorra, amb la col·laboració d’Andorra Telecom, la Setmana de la infància amb la col·laboració d’RTVA i el Dia internacional de la infància. Paral·lelament, ja són tres les escoles amigues d’Unicef: el British College d’Andorra, l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma i el Sant Ermengol. En el darrer esdeveniment de l’entitat, a més, es va realitzar un programa electoral dels infants Vota per mi, que pretén aprofitar les cites electorals per cridar l’atenció sobre el dret a la participació de la infància i sobre el pacte d’estat per a la infància.

El darrer any va concloure el memoràndum d’entesa amb les set parròquies i a hores d’ara, mitjançant una pròrroga, es resta en espera del compromís i la creació de plans locals per a la infància de cada comú. Una vegada els set plans estiguin realitzats, Andorra serà l’únic país del món amb totes les parròquies amigues de la infància. Paral·lelament, s’ha destacat l’obligació del Govern de fer el pla nacional de la infància, però aquest necessitarà abans els plans locals dels comuns per poder-se finalitzar i, per tant, demanen coordinació. A hores d’ara, han estat Andorra la Vella, Encamp i Sant Julià de Lòria les parròquies que ja s’hi han compromès.

Dins del marc de la promoció dels drets de la infància, Unicef va anunciar que durant el mes d’octubre se centrarà especialment en els problemes de salut mental entre els infants, ja que tot i no tenir dades d’anys anteriors tenen la sensació que aquests podran anar en augment. S’han mostrat optimistes perquè cada vegada és menys tabú.