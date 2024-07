El Govern preveu que al desembre es puguin sol·licitar tots els certificats via seu electrònica

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha respost al Partit Socialdemòcrata que està treballant perquè els certificats es puguin sol·licitar electrònicament a través

de la Seu electrònica a partir del mes de desembre d'aquest any. Alguns dels certificats actualment ja es tramiten electrònicament, però d'altres encara són manuals.

Els preus públics de tramitacions administratives poden ser objecte de modificació de manera recurrent o quan el Govern cregui oportú actualitzar-los, però el Govern ha informat que el motiu pel qual no s'han actualizat des del 2018, va ser perquè en aquell moment s'entrava en un cicle de contracció econòmica i s'aconsellava mantenir els preus.

L'executiu ha informat que l’import dels preus públics es determina de tal manera que cobreixi, com a mínim, el cost del servei que es presta i tenint en compte el preu de mercat que correspongui per l’aprofitament d’aquest servei per part de la persona sol·licitant.