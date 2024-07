Els conductors perden 6.742 hores de cues a la carretera cada matí

El temps total de viatge a la xarxa viària entre les set i les deu del matí és de 6.742 hores, actualment, segons un informe d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I). L’autor de l’estudi explica que l’informe calcula el temps sobre la base del nombre d’hores que dediquen tots els vehicles a la xarxa viària durant la franja analitzada. El treball estudia la saturació de la xarxa viària en l’actualitat i en diferents escenaris futurs d’evolució de la demanda i incorporació de noves infraestructures.

L’informe destaca que la longitud de xarxa saturada i en risc de saturació suposa 5,70 quilòmetres actualment, i que aquest risc es veuria reduït a 4,63 quilòmetres amb la futura desviació de la Massana, fet que suposaria un temps total de viatge a la xarxa de 6.536 hores. L’informe apunta que el creixement límit de la xarxa viària seria del 2,4% respecte a l’escenari actual, és a dir, que no hi ha un marge important per créixer a la xarxa de carreteres, que està dimensionada gairebé per a les necessitats actuals de la població, a banda dels dies puntuals d’arribada massiva de turistes. L’informe aclareix que, a banda de la desviació de la Massana, no es preveu cap altra millora viària destacada en un termini de 10 anys.

En un escenari de creixement urbanístic accentuat, que representaria una situació en què bona part de les actuacions previstes dels plans d’ordenació i urbanisme parroquial s’acabessin executant, la saturació a la xarxa viària seria de 142 quilòmetres, que suposaria més de nou mil hores de temps total de viatge entre les set i les deu del matí. En aquest cas, s’ha decidit utilitzar la informació proporcionada pel comú d’Ordino respecte a la hipòtesi del creixement de la població. L’autor de l’informe d’AR+I ha remarcat que tot i demanar informació a la resta de parròquies respecte al creixement esperat, Ordino ha estat l’única que hi ha accedit.