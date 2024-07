Avís groc per tempestes i vent aquest vespre

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'estabilitat de les primeres hores del dia es veurà alterada pel pas d'un front que deixarà pluges a última hora de la jornada. Meteorologia ha activat l'avís groc per la previsió de tempestes amb activitat elèctrica que afectaran el país al vespre i a la nit i alerta que poden ser "puntualment intenses, però sobretot aniran acompanyades de fortes ràfegues de vent". El servei indica que les ventades podrien arribar al 70 quilòmetres per hora als fons de vall.

El sol predominarà en fins a la tarda amb temperatures màximes de 31 graus a Anodrra la Vella i de 17 graus al Pas de la Casa. La previsió apunta que demà hi haurà un matí de sol i núvols i inestabilitat a la tarda amb algun ruixat dispers. Els termòmetres no passaran dels 27 graus al centre del país durant la jornada de divendres. I per al cap de setmana no es preveuen pluges.