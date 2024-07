AE demana explicacions sobre el dret de vaga a l’hospital

Andorra Endavant ha expressat una profunda preocupació per la resposta del departament de Treball contrària al dret de vaga del col·lectiu de treballadors del SAAS. El grup parlamentari ha plantejat diverses preguntes al Govern per aclarir aquesta situació, insistint en la necessitat de buscar solucions efectives per al malestar existent entre els treballadors.

La consellera Noemí Amador exigeix explicacions sobre els fonaments específics de la llei i del conveni col·lectiu del SAAS que han servit de base per rebutjar l’exercici del dret de vaga. En un comunicat, subratlla la importància de proposar mesures alternatives de reivindicació per als treballadors del SAAS, de manera que puguin fer sentir les seves demandes i ser escoltats per la direcció del SAAS i les autoritats.

La resolució de la Inspecció de Treball afirma que els professionals sanitaris estan subjectes a un conveni que impedeix la convocatòria de vagues com a mesura de pressió. Andorra Endavant recorda que la Llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu estableix en el seu article 9.1 que “el dret de vaga es pot exercir quan constitueixi una mesura reivindicativa de caràcter laboral que afecti el col·lectiu d’assalariats que la convoca i hi participa”. L’article 9.1.b també permet les vagues que busquin la interpretació, el compliment o l’alteració d’un acord o conveni col·lectiu a causa d’un canvi substancial de les circumstàncies. L’article 10 especifica que “els assalariats de l’empresa o del centre de treball, els seus representants, i les organitzacions sindicals representatives tenen la legitimació per exercir el dret de vaga”.

A més, el grup parlamentari d’AE considera urgent pal·liar el malestar dels treballadors del SAAS per assegurar tant el seu benestar com la qualitat de l’atenció sanitària als pacients. Amador adverteix que el malestar persistent pot generar una onada de baixes laborals per afeccions de salut mental com depressió, ansietat, estrès i fatiga crònica, situacions que podrien comprometre seriosament la qualitat de l’atenció sanitària, i afectar negativament la salut i el benestar tant dels treballadors com dels pacients.