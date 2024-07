Acord entre la policia i el CRAJ per combatre el joc i les apostes il·legals

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia i el Consell Regulador del Joc (CRAJ) van signar ahir un protocol de col·laboració per donar-se suport mutu en les investigacions i l'intercanvi d'informació per vetllar pel compliment de la normativa i per combatre el joc i les apostes il·legals, segons informa el cos de seguretat. L'acord d'entesa va ser rubricat pel director general de la policia, Bruno Lasne, i pel director general del CRAJ, Xavier Bardina, al despatx central de l'edifici administratiu de l'Obac.

El protocol preveu intercanvi d'informació amb l'objectiu de "garantir la prevenció, la transparència i les bones pràctiques dels operadors de jocs d'atzar -en particular el casino i els bingos-" amb el control, la vigilància i la inspecció i també per treballar conjuntament per lluitar contra "el joc, les apostes il·legals i el frau", indica el cos de seguretat. Les dues institucions intercanviaran a més les experiències i els coneixements en els mètodes d'actuació que apliquen per les seves funcions i competències.

La policia destaca que els agents del cos especialitzats en aquestes pràctiques ja fan controls als establiments de jocs d'atzar i col·laboren activament amb el CRAJ quan se'ls requereix. El cos de seguretat indica que es mantenen reunions periòdiques per reforçar l'estratègica comuna en aquest àmbit i amb l'acord "es protocolitza la bona entesa ja existent" entre les dues institucions.