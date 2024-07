624 persones grans reben un ajut de Govern per pagar el lloguer

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

624 persones grans estan rebent ajudes de Govern per pagar el lloguer, amb un import mitjà de 401,70 euros mensuals per persona, segons la resposta de l'executiu a les preguntes de Susanna Vela. 1.305 persones grans es beneficien d'una pensió de solidaritat a data de 31 de maig d'aquest any on l'import mitjà de la pensió és de 494,35 euros. La majoria de beneficiaris tenen entre 65 i 75 anys. 60 persones tenen més de 90 anys. Actualment 35 persones grans reben la pensió de solidaritat per a persones amb discapacitat.

Govern ha informat que 5.259 persones es beneficien d'una pensió no contributiva, 2.037 homes i 3.222 dones. 34 persones grans reben ajuts per atendre necessitats bàsiques i específiques, amb un import mitjà de 423,27 euros. L'ajut per accedir al servei d'atenció domiciliaria el reben actualment 5 persones, un home i quatre dones, mentre que l'ajut per accedir al servei d'atenció residencial el reben 79 persones.

Les prestacions econòmiques s'abonen directament a la persona beneficiària mitjançant una transferència bancària i amb el seu consentiment, els ajuts es poden abonar a una entitat col·laboradora que en tingui cura. Si no es produeix cap incidència, el pagament s’efectua, com a màxim, en un termini de quinze dies des que s’ha resolt, ha informat Govern.