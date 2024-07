Magallon alerta dels perills de la IA davant l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia

Fotografia de família, amb els consellers andorrans, dels participants a la sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia.Bernard Thibodeau, House of Commons Photo Services

Els reptes per al parlamentarisme que suposa la intel·ligència artificial ha centrat el debat general de la 49a sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia que fins aquest dimecres s’ha celebrat a Montreal, Canadà. En aquest debat hi han participat especialistes en la matèria d'arreu del món.

En aquest apartat, Marc Magallon, president de la secció Andorra, ha remarcat en la seva intervenció que tot i “les oportunitats de la intel·ligència artificial també pot suposar una amenaça en el cas d’un ús indegut”. Per això, ha detallat que des del Consell General “es va adoptar una resolució, el juny de 2024, per la qual es demana al Govern que presenti un pla d'actuació complet per tal de garantir el bon ús d'aquesta tecnologia abans d'acabar l'any 2024” amb l’objectiu “de protegir els nostres joves i preservar els drets digitals dels ciutadans tot establint un marc ètic i segur”.

Sessió conjunta amb representants del Parlament Francòfon dels Joves



La sessió anual ha comptat amb un punt conjunt amb els nois i noies de la 10a edició del Parlament Francòfon dels Joves (PFJ) en el qual s’han adoptat les quatre resolucions redactades en el marc del PFJ relacionades amb la precarietat que pateixen els joves, la promoció de l’ús de la llengua francesa, la supervisió de l’activitat dels influencers i el compromís cívic dels joves en la vida real més enllà de les xarxes socials.

Aquesta edició del Parlament Francòfon dels Joves ha comptat amb la

participació de dos joves andorrans, Inés Bafaluy i Marc Salinas.