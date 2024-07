LaLiga afirma que actua per blindar els drets audiovisuals

LaLiga va confirmar que ha emprès accions legals contra els que estan oferint partits de futbol per les vies que no són les correctes i ho fan a través de plataformes que pirategen el senyal i donen de manera gratuïta les retransmissions d’una de les competicions de futbol més atractives. Els afectats a Andorra ja han posat l’afer en mans d’advocats, que estan fent un primer examen de les querelles criminals –la demanda s’ha fet com a acció penal– i estudiar l’estratègia de defensa. LaLiga es va manifestar ahir de manera concisa però clara: “Hem exercitat accions judicials penals a conseqüència d’haver verificat la infracció dels drets audiovisuals al Principat.”

Malgrat la sorpresa inicial i els comentaris sobre aquesta acció de LaLiga en una jurisdicció que no és l’espanyola, alguns dels advocats que hi estan treballant van reconèixer ahir que les querelles criminals estan fonamentades i que LaLiga té dret a defensar els seus interessos si considera que se l’està perjudicant. Una altra cosa serà que els arguments siguin vàlids i que la justícia andorrana consideri que els demandants han comès alguna acció punible.

De moment, l’actuació de l’ens que presideix Javier Tebas se centra en bars i restaurants que aprofiten el ganxo que representen els partits de futbol de la lliga espanyola per omplir les sales i fer una bona recaptació per les consumicions, però sense pagar la quota, ja que ho fan a través de plataformes gratuïtes que pirategen el senyal de Movistar o DAZN. La Lliga de Futbol Professional (LFP) va fer una venda història el desembre del 2021 dels drets televisius per 4.950 milions d’euros fins al 2027. Movistar i DAZN van ser els operadors audiovisuals adjudicataris.

Fonts coneixedores del cas no van dubtar a considerar que les actuacions legals són fruit de les inspeccions que representants de LaLiga van fer a principi d’any en locals de restauració per verificar que les retransmissions que oferien als clients estaven contractades per la via correcta, en el cas del Principat a Andorra Telecom.

L’operador andorrà se sent “espectador interessat”. Així ho va expressar ahir el director executiu d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, que va reconèixer que la pirateria “perjudica” la companyia perquè té l’acord tancat amb Movistar i és qui comercialitza al Principat el producte que comprèn LaLiga. “Movistar és un agregador de continguts, els drets esportius són de LaLiga”, va comentar Nadal. Sobre els afers judicials, va assenyalar que LaLiga va començar ja fa molts anys a Espanya la lluita contra la pirateria, que va iniciar perseguint les webs que oferien aquests continguts de forma il·lícita i que ara ho està fent contra els particulars.