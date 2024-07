El Govern i EDF anuncien els primers estudis per construir una planta hidràulica a L’Ospitalet

detail.info.publicated Gerard E. Mur Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

FEDA i EDF (Electricité de France) han signat aquest matí la renovació del protocol d’entesa. Una col·laboració que mantenen activa i sense interrupcions des del 1988. El cap de govern, Xavier Espot, i el president i director general del grup EDF, Luc Rémont, han materialitzat la signatura a la seu de FEDA, a Encamp. Durant l’acte, Espot i Rémont han aprofitat per anunciar els primers estudis de viabilitat per construir una planta d’energia hidràulica al Llac Lanoux, a L’Ospitalet. La planta hauria de servir per “limitar els fenòmens d’intermitència” i poder garantir el servei durant els pics d’hivern.

Espot ha explicat que el projecte consistiria a bombar aigua del riu Arieja fins al Llac Lanoux. “Seria un projecte win-win per als dos països; ens permetria incorporar més energia renovable”, ha dit el cap de Govern. Espot també ha apuntat que l’objectiu del Govern és que el 2030 el 100% de l’energia importada sigui renovable.