Els bombers van informar ahir que a les onze del matí van rebre un avís per un accident entre un vehicle de matrícula del Principat i un ciclista a la carretera CG-2, a Escaldes. El ciclista, un home no resident, va resultar ferit i encara està ingressat per una fractura.