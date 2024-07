Espot assistirà a la Reunió de la Comunitat Política Europea al Regne Unit

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, participarà en la quarta Reunió de la Comunitat Política Europea (CPE), que se celebrarà el 18 de juliol al Palau de Blenheim, situat al comtat d'Oxfordshire, al sud-est d'Anglaterra, segons ha exposat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell de ministres. Espot viatjarà a Anglaterra acompanyat de Landry Riba, secretari d'estat per les relacions amb la Unió Europea, i Esther Rabasa, ambaixadora d'Andorra a la UE.

El Fòrum aplegarà una cinquantena de mandataris europeus que debatran sobre els àmbits que afecten el conjunt del continent. El programa de treball inclou una sessió plenària al més alt nivell així com el desenvolupament de diferents taules rodones. Està previst que el cap de Govern participi en la taula titulada 'Defensant la democràcia'. El format del fòrum possibilitarà reunions bilaterals entre els homòlegs per traçar la cooperació entre països.

El director regional per Europa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Hans Henri P. Kluge, visitarà Andorra el mateix dia 18 de juliol i s’entrevistarà amb una delegació del ministeri encapçalada per la ministra Helena Mas. Govern afirma que la trobada permetrà que Kluge pugui conèixer de primera mà el sistema sanitari andorrà i reforçar la col·laboració entre el Govern i aquest organisme.

Govern aprova la contribució per la pau de l'ONU

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, la contribució econòmica d’Andorra en diferents operacions per al manteniment de la pau de l’ONU. Aquesta és la primera contribució de l’any 2024 i en total el Principat aporta 32.977 euros per a quatre projectes diferents, que varien en funció dels conflictes internacionals, per finançar les missions establertes per les Nacions Unides.

El Principat contribueix a la Missió d'Assistència a la República de Sudan del Sud, a l'oficina de suport a Somàlia, al projecte d'alto al foc immediat entre Síria i Israel i al projecte a Xipre per per vigilar l’alto al foc.