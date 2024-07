Divisió sobre els beneficis del pacte de salut

Més reaccions a l’arrencada del pacte nacional de salut. La branca sanitària de l’USdA lamenta no haver estat convidada a les reunions de treball de l’acord signat dilluns passat pel ministeri de Salut i una trentena d’entitats i col·legis professionals (amb absències importants, però). Jordi Samsó, portaveu de la branca sanitària, va lamentar ahir que la ministra va denegar la petició de representació individualitzada. El departament va al·legar que la branca sanitària ja estava representada a través del comitè d’empresa del SAAS, que només va assistir a una reunió; després es va retirar.

“Van acabar ficant el cartell de l’USdA a la taula del pacte, però mai vam rebre cap trucada ni cap comunicació oficial. Tot el que s’ha decidit s’ha acordat sense la nostra opinió”, va assenyalar Samsó. En cas d’haver pogut fer aportacions, les principals demandes haurien estat les relatives a la limitació d’hores de treball setmanals, la recuperació de les DPO i la represa de la catorzena paga. “Estem perdent competitivitat i el primer que volen és elaborar un pla de contingència a vint anys vista, quan d’aquí a vint anys no quedarà ningú”, va afegir Samsó, que admet que estan “oberts a seure a la taula de negociació”.

Miguel Rey, president del comitè d’empresa del SAAS, va confirmar l’assistència a una primera reunió, “però vam refusar continuar perquè no teníem clar com es desenvoluparia el que es planteja al pacte. A més, vam fer les nostres aportacions al primer document i no vam veure que fossin estudiades”. Les aportacions del comitè seguien la línia de les reclamacions dels treballadors del sector: fer més atractiu el país perquè vinguin més metges; incrementar els salaris; millorar els complements salarials... “El document acordat recull molt bones intencions, però no s’especifica com es materialitzarà res. És una feina complicada i no volíem signar un document amb ítems tan genèrics”, sosté Rey.

“Mai vam rebre cap trucada, cap comunicació oficial. Tot s’ha acordat sense la nostra opinió”

Jordi Samsó, Branca sanitària de l’USdA



Pel que fa als professionals, tres col·legis (fisioterapeutes, logopedes i podòlegs) han rebutjat unir-se. Sara Fité, presidenta del Col·legi Oficial de Logopedes, va assegurar que és un acord “interessant” que s’ajusta al compromís del col·legi “amb la salut de país”, ara bé: “És un pacte massa general. S’ha elaborat de manera precipitada. Hauria d’haver estat més treballat.” La falta de concreció és la principal objecció: “No és un text basat en dades pràctiques. No s’adapta a les especificitats nacionals per ser efectiu i beneficiós. Es podria aplicar a molts països.” Fité, però, no tanca portes a una futura adhesió: “Esperem a veure què se’ns proposa. Necessitem saber com s’adapta el pacte al nostre país i amb quins recursos.”

Entre els col·legis professionals que sí que formen part del pacte, es troben les agrupacions d’infermers, metges, odontòlegs o psicòlegs. Òscar Fernández, president del Col·legi Oficial de Psicòlegs, creu que el pacte és “un punt de partida, amb unes bases que s’han de definir i treballar, però convenia que tots els agents implicats hi poguéssim fer aportacions”. Fernández va valorar que les bases generals són “coherents”. “Un dels quatre eixos principals, per exemple, és la salut mental. El nostre paper passava per formar part de l’acord des de l’inici, malgrat que cal concretar amb quins mitjans humans i tècnics es desenvoluparà. Esperem que tot s’aclareixi aviat”, va apuntar Fernández, que va parlar d’una “relació saludable” amb el ministeri.

Quant al teixit associatiu, una de les entitats que sí que han signat el l’acord és l’Associació Andorrana Contra el Càncer. Josep Sarabia, el president, va assenyalar que han decidit formar-ne part “per no deixar que simplement els polítics puguin prendre decisions”. “Encara que no ens facin cas, sumar-nos és l’única forma perquè se’ns escolti. Si no hi som, no podem pretendre que se’ns presti atenció.” Pel que fa al text, va admetre que és un document “molt genèric” per als interessos de l’associació, però han pogut incloure “un tema important”: l’aprovació, durant la legislatura, de la llei de l’oblit oncològic. Pel que fa al pla nacional oncològic, considera que la gestió del Govern “és un error” perquè continua “sense acceptar que la radioteràpia és necessària”.