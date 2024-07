AE pregunta per l’empresa difusora de l’acord amb la UE

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

AE va entrar una pregunta a Govern sobre la contractació d’AMT Comunicació per a la difusió de l’acord d’associació amb la Unió Europea per la “possible implicació” del consultor Álvaro Montoliu en un “escàndol electoral” a la Federació Catalana de Futbol. Per al partit, la situació “posa en dubte” la idoneïtat d’aquesta empresa per gestionar la comunicació “d’un projecte tan rellevant per al país”. Per tal d’aclarir la “manca de transparència” del procés i garantir la “claredat i la confiança” en la gestió pública, Andorra Endavant sol·licita al Govern que ofereixi una explicació detallada sobre diferents aspectes, com ara l’import i el termini del contracte, a més de les tasques contractades, la planificació de les despeses i el procés d’adjudicació, incidint si va ser directa.