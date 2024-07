El preu mitjà d’un habitatge de lloguer és de 23 euros per metre quadrat

El preu mitjà de lloguer d’un pis a Andorra se situa aquest any en més de 23,79 euros per metre quadrat i en 5.600 euros pel que fa a la venda. Aquestes són les dues dades més impactants de l’informe del portal immobiliari Pisos.ad, que ha elaborat un estudi detallat trimestral –fins al juny– a partir de l’oferta d’habitage de què disposa.

Els 23 euros per metre quadrat estan molt lluny dels nou euros per metre quadrats que el Govern té al cap com a referència per als pisos de lloguer assequible o els set euros que es demana per als apartaments turístics que es reconverteixin en habitatges de lloguer. El portal disposa actualment d’un total de 88 pisos de lloguer disponibles. Aquests immobles presenten una superfície mitjana de 113 metres quadrats i un preu mitjà de lloguer de 2.695 euros. La parròquia més cara per llogar és Escaldes-Engordany, amb un preu mitjà de 4.000 euros, a l’abast de butxaques adinerades. Les famílies més modestes han de centrar-se en Encamp, amb una mitjana de lloguer de 1.500 euros (10 euros metre quadrat). Precisament aquesta parròquia i Sant Julià de Lòria tenen menys pisos disponibles. Canillo se situa al capdavant després d’Escaldes, ambdues amb preus per sobre els 25 euros el metre quadrat.

L’informe situa el preu mitjà de venda d’un pis en els 662.892 euros, xifra que suposa un augment del 5%. Aquestes xifres reflecteixen una tendència alcista en el mercat immobiliari andorrà en els últims tres mesos. L’informe detalla la distribució dels preus per parròquies. Pel que fa a la venda, Ordino és la parròquia amb el preu mitjà més alt, superant el milió d’euros, mentre que Encamp i la Massana presenten els preus més baixos, propers als 500.000 euros.

Les cases tenen un apartat diferenciat. En lloguer, la Massana té el preu mitjà més alt, arribant als 8.000 euros, mentre que Ordino i Sant Julià se situen a la franja baixa, superant lleugerament els 2.000 euros. Traduït el preu en metres quadrats, són 30 i 10 euros, respectivament. Pel que fa a la venda, Ordino lidera el preu mitjà més elevat, arribant als tres milions d’euros, i Encamp se situa a la cua, amb un milió i mig d’euros. Aquestes quantitats transformades en preu del metre quadrat se situen en 7.000 i 4.000 euros.

Les xifres d’aquest portal immobiliari coincideixen amb les que defensa el president de l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT), Àlex Ruiz, que es va preguntar pels càlculs que fa servir el Govern “per creure que el preu mitjà de lloguer està entre els vuit i els deu euros el metre quadrat”.