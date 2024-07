La policia ‘perd’ tres agents el 2023 després d’assolir el rècord d’efectius

L’actualització de l’estadística d’efectius dels cossos dedicats a la seguretat ciutadana constata que policia, bombers i agents penitenciaris van perdre professionals respecte a les plantilles amb què van tancar el 2022. La policia venia d’un exercici en què es va batre el rècord de professionals, amb 260, que l’any passat van caure fins a 257. Per tant, tres menys. La dada fa referència als funcionaris policíacs i si s’hi suma el personal de tipus tècnic i administratiu s’eleva als 315 treballadors, que són 10 menys que l’any anterior. L’estadística situa Andorra en el rànquing d’efectius policials per 100.000 habitants que elabora la UE entre Alemanya (311) i Liechtenstein (323). Al capdamunt de la llista hi ha Montenegro (638) i en darrera posició, Finlàndia (137).

En el cas de la policia hi ha hagut fluctuacions notables d’un any a un altre. La informació elaborada pel departament d’Estadística facilita les dades d’efectius des del 2010 i aquell any eren 244, però van caure fins als 216 el 2014 (la xifra més baixa del període). En canvi, en el cas del cos d’agents penitenciaris s’ha donat una major estabilitat. L’any passat els carcellers eren 59, dos menys que el 2022 i exactament la mateixa xifra que el 2021. La xifra més elevada del període (les dades també es remunten al 2010) són els 62 carcellers del 2020. I la més baixa, els 52 que hi va haver entre el 2010 i el 2014. Comptant el personal tècnic i administratiu d’institucions penitenciàries la plantilla creix fins a les 71 persones, que són tres menys que el 2022. En la ràtio de personal per 100.000 habitants Andorra se situa entre Luxemburg i Hongria (92 i 91, respectivament). En aquest cas, Kosovo és el país amb la ràtio més baixa (35) i Macedònia del Nord el territori que està al capdamunt (151).

Quant a la població reclusa, al tancament de l’any eren 49 els presos, però es tracta d’una xifra que pot fluctuar molt durant l’exercici. El 2022 havia finalitzat amb 60.

El cas dels bombers és el que va experimentar la major davallada d’efectius del 2022 al 2023. La particularitat, però, és que hi havia professionals en període de formació per suplir aquestes baixes. Concretament, el cos de salvament va tancar l’any passat amb 112 bombers, set menys que els 119 del 2022, però tenia vuit alumnes seguint el període de formació previ a ser formalment titulars de la plaça. La plantilla comptant amb la resta de treballadors en funcions tècniques o administratives sumava 136 professionals, un més que l’exercici anterior. Les dades comparatives des de l’any 2010 apunten que la dada més baixa de bombers del període van ser els 109 del 2013 i la més alta els 122 del 2021. En aquest cas no hi ha estadística comparativa amb la UE perquè no s’elabora.