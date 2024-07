Monnie & the Awesome Boys obrirà aquest dimecres les 'Nits Obertes' d'Ordino

Chanson française, bossa nova, jazz i blues. Aquests són alguns dels gèneres que es podran escoltar aquest dimecres a les 21 hores de la mà del grup Monnie & the Awesome Boys, el primer grup que actuarà aquest estiu a la plaça Major d'Ordino en el marc del cicle musical 'Nits Obertes'. "Volem que la gent s'ho passi bé, que s'oblidi dels seus problemes i, fins i tot, qui vulgui, que s'animi a cantar!" comentava la cantant del grup, Monica Sans.

Monnie & the Awesome Boys va néixer ara fa deu anys i està format per Sans (veu), Llorenç Roca (bateria) i Marcel Janer (piano). Tres músics amb formació a l'Aula de Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu. "Cantem temes en anglès, francès i també alguns en alemany i italià" apuntava, Sans, mentre afegia que, des del 2015, han fet actuacions a diversos festivals, a la Sala Apolo i, fins i tot, a El Maratón des Sables (MDS), al desert del Marroc.

Sans comentava que l'any passat van publicar el seu primer single propi a Spotify, 'The Cathar Man'; una cançó que parla sobre el campanar de Creixell, obra de Josep Maria Jujol, i que sorgeix d'una investigació històrica feta per la mateixa Sans, arquitecta de professió. "M'he adonat que m'interessa fusionar la música amb l'arquitectura. Penso que Jujol és interessant com a personatge" destacava.

Sans explicava que aquest interès per fusionar música i arquitectura neix dels seus viatges al Nepal, on fa molts anys que hi col·labora amb projectes de cooperació. "Allà vam treballar l'arquitectura antisísmica i vam veure que la música funcionava molt bé per comunicar coneixements sobre les necessitats bàsiques" assegurava, la cantant, qui espera convertir, per un moment, la plaça Major ordinenca en un espai de trobada per tots els assistents.