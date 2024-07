L’acord entre Andorra Business i Acció beneficia 37 empreses

El Govern va respondre ahir a les preguntes del conseller general del PS Pere Baró, respecte a l’acord entre l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i Andorra Business. L’executiu va informar que l’acord, signat el 22 de maig del 2022, té una durada de quatre anys (renovable per quatre anys més) i que no genera obligació de fer cap aportació econòmica per cap de les dues parts. Al mateix temps, va explicar que fins ara l’acord ha beneficiat 37 empreses andorranes, però que cap empresa catalana s’ha traslladat al Principat fruit del pacte.

Baró va entrar, també ahir, una bateria de preguntes amb relació a la resposta rebuda a la demanda d’informació referent al projecte de l’heliport nacional a la Caubella. El conseller del PS va demanar saber si s’estan duent a terme les inspeccions necessàries per assegurar la implementació de les mesures de prevenció i si s’estan realitzant inspeccions. Baró vol saber qui fa les inspeccions i quin cost tenen. També va preguntar per la planta endèmica a la qual es fa referència en els documents que Govern va fer arribar al conseller, el qual qüestiona si ja s’ha fet el trasplantament d’aquesta i quin ha estat el resultat.