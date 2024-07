Concòrdia i AE insten a replantejar la política retributiva del SAAS

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Corren temps convulsos a la sanitat i la minoria considera que hi ha un problema d’arrel sistemàtica a la salut. Tant des de Concòrdia com des d’Andorra Endavant atribueixen el malestar general dels treballadors del sistema sanitari a diferents raons, essent l’essencial la de les condicions salarials. “Necessitem salaris per als professionals sanitaris igual de competitius en comparació amb l’entorn”, va comentar el president de Concòrdia, Cerni Escalé, que va afegir que “el mateix estudi demostra que aquests són inferiors a Catalunya, Espanya i França”. Escalé fa referència al quadre comparatiu de convenis entre el SAAS i els diferents sistemes veïns que va sortir dissabte publicat al Diari i en què es podia constatar que els treballadors andorrans treballaven més hores i, malgrat retenir-los impositivament menys diners, l’import per hora treballada era menor –a més de no tenir els avantatges socials i laborals dels països veïns, segons van indicar des de la branca sanitària de l’USdA.