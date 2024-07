La branca sanitària de l'USDA informa que no se la va convidar al pacte de salut

La branca sanitària de la Unió Sindical d'Andorra ha denunciat, a través de les seves xarxes socials, que el Govern els va prometre convidar-los al pacte de salut, però que mai van rebre la convocatòria. Al mateix temps, han volgut fer una queixa respecte al pla estratègic, on es reclamaven mesures urgents per no perdre talent i fidelitzar professionals, però el pla de salut preveu un pla estratègic a vint anys vista.