La Batllia instrueix querelles per oferir futbol ‘piratejat’

La Batllia està instruint actualment diverses querelles criminals contra ciutadans d’Andorra per oferir partits de futbol fora de la via oficial, és a dir, de forma pirata. Segons ha pogut saber el Diari, ja s’han iniciat accions per la via penal i aquest és el desenllaç de les inspeccions que es van iniciar a principi d’any, quan representants de LaLiga van fer inspeccions en diversos establiments públics d’Andorra, principalment en bars i restaurants, per comprovar si s’estaven emetent partits de futbol de manera il·lícita mitjançant aplicacions o plataformes pirata.

De fet, segons va explicar en aquell moment el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, des de la companyia es tenia constància que “s’han enviat cartes a establiments i s’han posat en contacte amb diferents bars que no tenien els paquets autoritzats” per tal de demanar-los que regularitzin la situació si no volen acabar a la justícia. Finalment, ha estat així i la lliga de futbol professional espanyola s’ha pres de manera molt seriosa aquesta il·legalitat que a Andorra és prou utilitzada. El cardsharing és una pràctica per la qual usuaris legítims redifonen el senyal a determinades xarxes pirata en què tots els partícips, inclosos els que únicament defrauden la quota, utilitzen descodificadors. A Espanya s’ha obert una gran polèmica perquè en un esforç contra la pirateria, LaLiga ha començat a enviar cartes exigint 450 euros a tots aquells que veuen el futbol pirata mitjançant IPTV. Aquesta mesura pretén dissuadir els usuaris d’accedir al contingut esportiu de manera il·legal i protegir els drets de transmissió. En les darreres setmanes, nombrosos usuaris han rebut aquestes cartes, generant preocupació i debat sobre les pràctiques de consum de contingut esportiu. Un aute d’un jutjat de Barcelona del març passat acorda que s’identifiqui els cardsharers que “redifonen a tercers el senyal dels partits de futbol propietat de laLiga i hi obtenen un lucre”. La mateixa fórmula s’està emprant a Andorra. LaLiga té els drets de les retransmissions de futbol i vol posar fi als que accedeixen a les emissions de manera il·legal. Precisament, una de les col·laboracions habituals entre Andorra Telecom i LaLiga és l’intercanvi de dades en relació amb aquells establiments que tenen contractat el paquet facilitat per la companyia i que permet l’emissió de la lliga de futbol professional espanyola. Però ara LaLiga ha identificat els usuaris particulars espanyols mitjançant adreces IP i altres mètodes de rastreig digital. Les cartes no tan sols exigeixen el pagament de 450 euros, sinó que també adverteixen sobre possibles accions legals si no es fa el pagament. A més de les cartes, l’entitat ha col·laborat amb les autoritats per tancar nombroses plataformes il·legals d’streaming.