El Banc Europeu d'Inversions avalua els projectes de FEDA que podria finançar

Una delegació del Banc Europeu d'Inversions (BEI) visita aquesta setmana Andorra per analitzar els projectes de transició energètica que el Govern ha proposat per rebre finançament de l'entitat. L'equip tècnic s'ha reunit avui amb els secretaris d'Estat Landry Riba, David Forné i Noëlia Souque i demà coneixerà de primer mà diversos projectes del pla d'inversió de FEDA per millorar la sobirania energètica i faran visites sobre el terreny per analitzar les propostes que ha plantejat l'executiu, segons informa en un comunicat.

El Govern indica que és la segona visita dels tècnics del BEI i que s'emmarca en la col·laboració iniciada per Andorra "d'aproximació a les institucions europees i constitueix un pas més en la diversificació de fonts de finançament internacional". I destaca que obtenir fons de l'entitat europea "és una possibilitat única de finançar projectes publicoprivats amb condicions preferencials que podria aportar una millora significativa del panorama energètic del país", alhora que assegura que podria obrir la porta al finançament d'altres projectes.

L'executiu ressalta que el Principat és el primer petit estat europeu que coopera amb el BEI sense formar part de la Unió Europea i que emfatitza que la possibilitat d'aconseguir finançament de l'entitat és el resultat del treball d'homologació d'Andorra per l'adhesió al Fons Monetari Internacional, al Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa i també per l'acostament a la UE amb la negociació de l'acord d'associació.

L'equip tècnic del BEI mantindrà reunions de treball a Govern i a FEDA i visitaran la central hidroelèctrica i el centre de control de l'empresa elèctrica, la central de cogeneració d'Incles i l'ETR de la Gonarda. A més, coneixeran el projecte del parc eòlic i del parc solar de Grau Roig.