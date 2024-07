Ferit un ciclista en un accident aquest matí a la carretera CG-2 a Escaldes

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El servei de bombers ha informat que a les 11 hores del matí han rebut un avís per un accident entre un vehicle de matricula del Principat i un ciclista a la carretera CG-2, a prop de la central de FEDA, a Escaldes. El ciclista, un home no resident de 24 anys, ha resultat ferit, i es troba ingressat a l'hospital per una fractura, informa el centre de salut.