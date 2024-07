El servei meteorològic preveu l’estiu menys càlid dels darrers tres anys

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El servei meteorològic nacional no preveu un estiu tan càlid com el dels dos últims anys. L’estiu del 2022 va ser un dels més calorosos des del 1950 amb una temperatura mitjana de 21,3 graus. Tot i que els darrers mesos les temperatures mitjanes han estat més altes del que tocaria per l’època, no s’espera batre rècords, per ara, aquest juliol i agost. “Portem molts mesos més càlids del normal i la tendència és similar, però no es preveu tan càlid com el dels últims dos estius”, va explicar Lucia Rivero, tècnica del servei, sobre la previsió d’aquest estiu. “Aquest juny no ha estat tan càlid com el de l’any passat”, va afegir Rivero. Així ho mostren les dades de l’estació d’Aixàs, ja que per exemple aquest darrer mes de juny la temperatura màxima va ser de 28,5 graus, el dia 28; mentre que l’any passat va ser de 30,06, el dia 25. Pel que fa a precipitacions, la previsió és que sigui entre normal o seca, per aquestes dates.