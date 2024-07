La presó va tancar el 2023 amb un 18,3% menys de reclusos que l'any anterior

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La xifra de persones recluses que hi havia al centre penitenciari de la Comella era de 49 a finals del 2023, la qual cosa suposa un 18,3% menys respecte a l’any 2022, quan el total era de 60. Atès que la capacitat global del centre és de 147 reclusos, això suposa una ocupació del 33,3% a finals de l’any 2023. Segons les dades del departament d’Institucions Penitenciàries, tractades per Estadística, el 91,8% eren homes (45) i el 8,2%, dones (quatre). Per nacionalitat, destaquen l’espanyola i andorrana, amb un 24,5% i un 22,4% del total de persones recluses, respectivament.

El nombre d'ingressos al centre penitenciari al llarg de l’any 2023 va arribar a 131, el que suposa un decrement del 29,9% amb relació a l’any 2022, en què n'hi va haver 187. La gran majoria de les persones que van ingressar al centre van ser homes, 124, i únicament van ingressar set dones. Per edat, els principals col·lectius es reparteixen entre les persones de 21 a 35 anys, amb el 59,5%, i els més grans de 35 anys, amb el 39,7% del total de reclusos.

Si es té en compte la situació processal de les persones recluses, la mitjana anual en règim penal ha estat de 40,4 persones (un 73,5%) i de 14,6 persones en règim preventiu (un 26,5%).

Les dades d'Estadística indiquen que l'any passat es van registrar un total de 160 condemnes, les quals suposen un augment del 3,9% respecte a l’any 2022 (154 condemnes). D’aquestes, 152 afectaven a homes i tan sols vuit a dones. La gran majoria (86,2%) es tracta de condemnes finalitzades, mentre que el 13,8% restant eren condemnes en curs. Pel que fa a la seva durada, les més freqüents corresponen a les condemnes d’un mes (27,5%).