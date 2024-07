Metges i malalts clamen per una renovació de la Conava

Professionals mèdics i, especialment, malalts clamen al cel per la passivitat i, segons ells, l’incompliment de les promeses polítiques que permetrien incloure dins del reglament de la Conava malalties que ara mateix no poden ser valorades per aquest organisme per determinar el grau de discapacitat i que la CASS pugui adjudicar una pensió d’invalidesa en funció del grau que fixi la Comissió Nacional de Valoració.

La darrera revisió del reglament data del 2004. Molt ha plogut en dues dècades i han aparegut o s’han reconegut noves malalties que abans no existien o es desconeixien. Les persones amb patologies que requereixen una valoració reclamen una actualització, especialment les que tenen fibromiàlgia, que es queixen desesperadament que no tenen cap opció perquè la Conava no la té catalogada, i per tant només poden recórrer a la justícia per aconseguir que la CASS atorgui una pensió perquè, en funció del grau, no poden portar una vida normal o treballar.

És curiós que des de l’abril de l’any passat la seguretat social inclou la fibromiàlgia com a malaltia d’incapacitat temporal, després que el consell d’administració de la CASS en validés l’adhesió. Els malalts d’aquest trastorn –caracteritzat per dolor musculoesquelètic generalitzat acompanyat per fatiga i problemes de son, memòria i estat d’ànim– segueixen sense entendre aquesta contradicció que els deixa desemparats per reclamar a la Conava. El gener del 2022 hi va haver una espurna d’esperança quan el ministre de Salut del moment, Joan Martínez-Benazet, va anunciar el reconeixement oficial a Andorra de la fibromiàlgia i la fatiga crònica com a patologies, 30 anys després que l’Organització Mundial de la Salut les classifiqués com a tals. Han passat dos anys i els malalts segueixen sense accedir a una pensió d’invalidesa perquè la Conava no fa la valoració necessària perquè la CASS pugui atorgar fins a un 65%. Aquesta situació genera impotència i indignació en persones que ja tenen un mal estat d’ànim delicat. Associacions com Amare –fibromiàlgia–, Trana EM, l’Associació de Familiars per la Salut Mental a Andorra (AFMMA), l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (Autea), Amida i la federació que les agrupa insisteixen en aquest canvi reglamentari.

Professionals de la salut contactats pel Diari precisen que tot ha canviat molt des del 2004: autisme d’adults, fibromiàlgia, covid persistent o alcoholisme queden fora de la llista. La Conava –que depèn del ministeri d’Afers Socials– està preparant una prova pilot per trobar un sistema d’avaluació del menyscabament que té una persona amb discapacitat que es pugui fer extensiu a la resta d’entitats. Actualment, hi ha 1.764 persones amb diversitat funcional registrades. Els membres que componen la comissió són conscients d’aquesta reivindicació i se n’ha parlat en diverses reunions, encara que només el ministeri pot fer el pas definitiu. La fibromiàlgia continua sent un problema poc conegut –fins i tot qüestionat per alguns metges–. Pot ser causa d’incapacitat permanent absoluta.