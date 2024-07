Les dones representen el 2,7% dels efectius dels bombers

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra comptava amb un total de 315 efectius policials a tancament del mes de desembre del 2023, deu menys que l'any anterior, segons les xifres d'efectius de seguretat ciutadana que publica Estadística. El nombre d'agents penitenciaris era de 71, tres menys que l'any anterior i hi havia 136 efectius de bombers, un més que en tancar el 2022.

Els 136 efectius dels bombers es van distribuir en 112 del cos de bombers (CPEIS), 8 alumnes i 16 administratius/tècnics. Únicament el 2,7% dels efectius del cos de bombers eren dones, respecte al 97,3% d'homes. En aquest sentit, la ràtio d'efectius dels bombers era de 160 per cada 100.000 habitants, cosa que suposa una variació negativa del 3,4% comparat amb l'any 2022.

Pel que fa als efectius policials, 257 formaven part del personal policíac i 58 del personal administratiu/tècnic. Durant el 2023, a més, no hi va haver cap alumne. Per gèneres, el 78,7% dels efectius policials eren homes i el 21,3% restant dones, tot i que aquesta proporció s'invertia en el personal administratiu/tècnic, on set de cada deu efectius eren dones. En aquest sentit, la ràtio d'efectius policials per cada 100.000 habitants se situava en 302, la qual cosa suposa un decrement del 5,2% en relació amb l'any 2022.

Quant als efectius penitenciaris, 59 formaven part del personal penitenciari i 12 corresponien a personal administratiu/tècnic. El 77,5% dels efectius penitenciaris eren homes i el 22,5% restant dones. La ràtio d'efectius penitenciaris se situava a finals del 2023 en 83 per cada 100.000 habitants, el que suposa un decrement del 8% respecte a l'any anterior.