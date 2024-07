L’esquerra s’imposa a França i arracona l’extrema dreta

Les esquerres guanyen, Macron sobreviu i Le Pen s’enfonsa en uns comicis marcats per una històrica participació que s’estima que ha arribat al 67,1%, una xifra sense precedents des del 1997. França envia un missatge de rebuig a l’auge de l’extrema dreta amb la sorpresa majúscula per la victòria del Nou Front Popular a les eleccions legislatives d’ahir, que va trencar els esquemes de totes les enquestes prèvies que auguraven una victòria clara de la formació d’extrema dreta de Marine Le Pen. La primera víctima dels resultats és l’actual primer ministre, Gabriel Attal, que va manifestar que avui presentaria la seva dimissió al president Emmanuel Macron.

Seguidors del bloc d’esquerres celebren els resultats, ahir.

A Andorra, els residents francesos es van decantar pel diputat sortint i escindit de la formació de Macron el 2022 Stéphane Vojetta, que va obtenir el 74,01% dels vots, amb un total de 242. Vojetta –que renovarà el càrrec de diputat de l’Assemblea Nacional per la cinquena circumscripció dels francesos a l’estranger–, s’enfrontava amb Maxime da Silva, del Nou Front Popular, que en va obtenir 85 i un 26,91% dels vots. En total, es van comptabilitzar 327 vots entre els dos representants dels 386 que es van introduir a l’urna, amb onze nuls i 48 en blanc. La participació al país va ser ostensiblement baixa, donat que només el 14,5% dels residents francesos van anar a votar, d’un cens de 2.666. Falten encara per saber els resultats complets amb el vot per internet, que se sabran durant el dia d’avui. Aquest sol ser majoritari, i el de la urna, en canvi, minoritari, però són unes dades que serveixen d’estimació.