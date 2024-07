El Govern respon, a petició del PS, sobre l'acord entre Andorra Business i ACCIÓ

El Govern d'Andorra ha respost les preguntes fetes a petició del conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, respecte a l'acord entre l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ) i Andorra Business.

El Govern ha informat que l'acord que es va signar el 22 de maig de 2022 té una durada de quatre anys, renovable per quatre anys més, i que no genera obligació de fer cap aportació econòmica per cap de les dues parts. Al mateix temps, ha explicat que fins ara, s'han beneficiat de l'acord 37 empreses andorranes, però que cap empresa catalana s'ha traslladat al Principat fruit d'aquest acord ni tampoc s'ha organitzat cap trobada empresarial amb empreses de l'Alt Pirineu i Aran.

Andorra Business i el Govern han portat a terme missions comercials per donar suport a empreses andorranes l’any 2022 a Dubai i l’any 2024 a Lisboa. Per aquest motiu, Govern valora positivament el suport d'ACCIÓ a empreses andorranes,