La fatalitat del DJ filipí

Toy Armada és un reputat DJ filipí que viu a Manila i té com a base professional la seva ciutat d’origen. Va arribar a Andorra fa més d’una setmana amb un grup d’amics per visitar el país i poder assistir al concert suspès de David Guetta. Armada esperava amb il·lusió l’actuació del DJ francès: n’és un gran seguidor i el considera, és clar, un referent de la professió (producció musical). Les ganes, però, van acabar transformades en sorpresa i incredulitat. La notícia de la cancel·lació va ser “una decepció”. Armada i el seu grup van conèixer la suspensió a la casa on s’allotjaven. El DJ diu que ja no els va valdre la pena pujar fins al lloc on havia de celebrar-se el concert. Tot i així, es recorda incrèdul davant la situació perquè durant la tarda i vespre de diumenge “el cel estava clar i només queia una pluja molt fina”.

El grup va venir a Andorra des de Manila per veure exclusivament Guetta. Era, doncs, un viatge amb una finalitat que va acabar en naufragi. Abans, però, d’arribar al Principat van visitar Barcelona i després tenien previst anar cap a Madrid per acabar la tournée a Eivissa, on es planteja poder veure Guetta. De fet, en cas d’haver-se pogut celebrar, la visita a Andorra del DJ francès hauria estat la primera que hauria vist Armada. Un motiu més de molèstia. “M’agrada molt la seva música, sobretot la que publica actualment. El seu estil ha canviat molt. El segueixo des dels anys noranta”, afegeix Armada, que ha tocat en clubs reconeguts de Sydney, Melbourne, Chicago, Los Angeles, Tòquio i Manila, és clar. Al març, per exemple, va punxar al Sydney World Pride, una de les celebracions de l’orgull gai més multitudinàries del món.

Després d’uns dies de desconnexió, a la tornada a Manila, el filipí haurà de tornar a l’estudi per continuar engreixant una exitosa llista de mescles de temes populars. Pel que fa al mercat europeu, Armada comenta que per punxar al continent encara ha de treballar el seu repertori per enfocar-lo als gustos dels oients. El punxadiscos fa broma i diu que ell mateix hauria pogut substituir el DJ francès al Tarter. “Actuar entre muntanyes hauria estat excitant”. El lloc més inusual on ha punxat ha estat en un desert, a Palm Springs. La trobada amb Armada, que té lloc a La Trenca, acaba amb una casualitat musical al fons de la conversa: als altaveus de la cafeteria sona One in a Million, una col·laboració de Guetta amb la cantant Bebe Rexha, un dels seus temes més exitosos dels últims anys. L’última producció d’Armada és un remix de He Knows, de Camila Cabello i Lil Nas X.