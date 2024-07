Espot i Mas signen un nou pacte de Salut per “situar el pacient al centre del sistema”

detail.info.publicated Gerard E. Mur Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Salut, Helena Mas, han signat aquest matí el nou pacte de Salut consensuat amb una trentena d’associacions i cinc partits polítics minoritaris (Ciutadans Compromesos, Unió Laurediana, Partit Liberal, Acció i Progressistes-SDP). La major part de l’oposició amb representació al Consell General no s’hi ha sumat. Concòrdia, PS i Andorra Endavant ja havien anunciat anteriorment el seu rebuig al text.

Durant l’acte de signatura, Espot ha volgut fer valdre un pacte que neix coix (també falten per afegir-s’hi tres col·legis professionals) i que té com a principal objectiu “situar el pacient al centre del sistema”. El cap de Govern ha presentat un acord genèric, però estudiat, ja que cal “garantir” que el pacte sigui “sostenible” econòmicament i cal dotar-lo de “mecanismes de control”. Pel que fa a la posició del departament de Salut respecte el dret a vaga dels professionals sanitaris denegat per Treball, Mas ha rebutjat referir-s’hi.