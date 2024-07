Controlat un conductor amb una taxa d'alcoholèmia de 1,95

La policia ha emès un comunicat on informa que aquest cap de setmana s'ha detingut a dues persones per delictes contra la seguretat del trànsit. Els dos conductors van donar positiu en la taxa d'alcoholèmia. Un conductor amb una taxa de 1,95 i l'altre amb un 1,34

Dos detinguts per possessió de cocaïna

La policia ha emès un comunicat on informa que aquest cap de setmana s'ha detingut a dues persones per possessió de drogues. El divendres a les 13:30 hores a la Frontera del Riu Runer es va detenir a un home no resident de 51 anys en possessió de 2,35 grams de cocaïna. Un altre home, resident de 36 anys, va ser detingut el dissabte a les 6:15 hores en una escala d'un edifici d'Andorra la Vella per possessió de 0,5 grams de cocaïna.