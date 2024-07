Detingut per l'avís de l'hospital d'una agressió a la seva parella

La policia ha informat de la detenció d'un home resident de 35 anys per un cas de violència masclista el divendres a la nit a La Massana. El cos va rebre l'avís el mateix divendres a les 23:22 hores de la nit des de l'Hospital Nostra Senyora Meritxell, on la víctima afirmava haver patit una agressió per part de la seva parella. La policia va activar el codi lila i va detenir l'home a la mitjanit en un bar de La Massana.