La coordinadora de l'habitatge demana alçar la veu contra les trampes i abusos amb el lloguer

La Coordinadora per un Habitatge Digne assegura que la població està patint problemes amb els lloguers de trampes i abusos i que el poder econòmic dels grans propietaris afegit a les traves burocràtiques de l'Estat i del sistema judicial deixen els ciutadans "indefensos inclús davant actuacions legals de les propietats". I per això convida a "que aixequis la veu" per informar de les dificultats "legals o il·legals amb el lloguer" participant en una enquesta per informar de les situacions que estan vivint.

La plataforma exposa a les xarxes socials que després del treball fet contra la "trampa del fill és el moment de donar un pas endavant" perquè al·leguen que aquest era un problema generalitzat però n'hi ha d'altres. Entre els quals exposen el "reclam de deutes falsos, el cobrament de despeses inexistents, diferents formes d'assetjament, xantatge, abús d'autoritat, etc". La coordinadora remarca que els lloguers que hi ha al país obliguen la classe treballadora a "malviure o marxar del país" i destaquen que les pròrrogues en les contractes de lloguer "ens han donat un respir" però hi ha altres problemes "que s'accentuaran quan finalitzin les pròrrogues".