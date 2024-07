Andorra es converteix en secció membre de l’APF

La delegació del Consell General encapçalada per Marc Magallón, president, i formada per Pere Marsenyach, Carine Montaner i Núria SeguésConsell General

La secció andorrana a l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) ha passat aquest dilluns a ser secció membre de l'organisme després que s'hagi aprovat la candidatura del Principat per deixar de ser secció associada i passar a aquest nou estatus.

D’aquesta manera es completa la trajectòria de la delegació del Consell General a l’APF que va ingressar l’any 1983 com a secció observadora, que va passar a ser secció associada l’any 1989 i que enguany, 35 anys després, esdevé secció membre.

El canvi d’estatus d’Andorra ha estat una petició de la delegació del Consell General i que ha aprovat aquest dilluns la sessió plenària de l’APF. El canvi suposa ser membre de ple dret de l’APF i, per tant, podrà participar en les reunions del Bureau que és l’organisme que controla, governa i gestiona l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia.

En el seu discurs d’agraïment per l’acceptació d’Andorra com a secció membre el cap de la delegació andorrana, Marc Magallon, ha subratllat que “Andorra s'enorgulleix de formar part d'aquesta assemblea parlamentària” i ha destacat que “estem decidits a contribuir encara més activament a la tasca de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, a compartir les nostres experiències i a promoure la llengua francesa i a enfortir els llaços que uneixen els nostres països”.

