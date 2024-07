AE vol revisar les condicions i enquestar el personal del SAAS

La consellera general d’Andorra Endavant, Noemí Amador, va entrar una bateria de preguntes a Govern sobre l’estat de salut del SAAS, prioritzant una enquesta al personal amb criteris de satisfacció i d’avaluació de lideratge, “degut al malestar constant denunciat pels treballadors”, afirmen en un comunicat.

Les demandes de la formació pivoten sobre la implementació d’aquestes enquestes, la revisió de les condicions laborals i la necessitat de prendre mesures urgents per millorar les condicions socials i salarials dels professionals sanitaris d’Andorra “vist l’ambient crític que travessen els treballadors del SAAS i la necessitat urgent de solucionar els problemes que fa massa anys que perduren”, apunten. També destaquen el possible impacte negatiu de la llei del català sobre els metges que no parlen aquesta llengua i les dificultats d’allotjament dels professionals sanitaris. “Tot i que aquestes sol·licituds reflecteixen una preocupació contínua per la qualitat assistencial i la retenció de personal mèdic qualificat, fins ara no han estat acceptades”, es lamenten. Per tot això, demanen a Govern que reexamini les seves propostes.