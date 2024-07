El Partit Socialdemòcrata ha fet un comunicat expressant les seves felicitacions als esportistes andorrans que participaran en els Jocs Olímpics de París, Nahuel Carabaña i Mònica Dòria, i també han expressat "el seu suport a tots i totes les que no han estat seleccionats pel Comitè Olímpic Andorrà per poder participar-hi".

En aquest sentit, el PS ha mostrat el seu descontentament sobre la decisió presa pel COA de no utilitzar les places d'universalitat i ha lamentat que no s'aposti per donar aquesta oportunitat única als esportistes del

nostre país que no han pogut assolir les marques necessàries, però que podrien participar en l'esdeveniment més important del món de l'esport, com són els Jocs Olímpics.

Des del PS han afegit que entenen que "el Comitè Olímpic Andorrà és un organisme que té la seva pròpia autonomia i que la decisió s'adopta conjuntament amb les federacions, tal com ho marquen els seus estatus, així com que el Govern no hi té potestat, tot i ser la font principal de les subvencions que reben". Així i tot, els socialdemòcrates han expressat el seu desig que la situació canviï i que es doni oportunitat als esportistes que "destinen tots els seus esforços en intentar representar el nostre país al més alt nivell internacional".