La Policia Nacional deté un espanyol vinculat amb Orfund

Agents de la Policia Nacional van detenir dimarts a l’aeroport de Màlaga un ciutadà espanyol presumptament relacionat amb el contraban de diamants de sang. Aquests diamants eren obtinguts per milícies paramilitars que, segons el comunicat del cos policial, esclavitzaven civils, dels quals se servien com a mà d’obra a les mines de Sierra Leone. El detingut va ser dissenyador i coordinador d’una trama empresarial que hauria permès el blanqueig i la posterior circulació il·legal dels diamants de sang a Europa. Segons els investigadors, el detingut amb la seva activitat hauria finançat directament el Front Revolucionari Unit (RUF), sostenint així la seva lluita en la Guerra Civil.

La investigació es va iniciar l’any 2020 després de la presentació d’una querella per part d’una víctima civil que hauria treballat com a esclau en una de les mines dirigides per la milícia paramilitar (Front Revolucionari Unit). Després de les oportunes indagacions policials, en les quals s’ha comptat amb un ampli suport de la comunitat internacional a nivell policial i judicial, es va constatar que l’ara detingut va ser empleat d’una mercantil que s’hauria lucrat amb l’activitat il·legal relacionada amb els diamants de sang. Terrén és assenyalat com una persona amb un paper clau en la que va ser refinadora de pedres precioses Orfund a Andorra –juntament amb altres empresaris– en la compra de diamants.

L’arrestat va dissenyar i supervisar a la dècada dels 90 les accions de tot un entramat empresarial amb seus en diferents llocs com Libèria, i dedicades suposadament a l’extracció, comercialització i exportació de diamants. Els diamants de sang obtinguts a Sierra Leone eren blanquejats sota aquest entramat com a suposats diamants obtinguts de manera legal al país veí, Libèria.

Després de l’obtenció il·legal d’aquestes pedres precioses, extretes principalment a les mines de Kono i Boedu, mines controlades per nens soldats del Front Revolucionari Unit, els diamants es lliuraven a una de les filials de l’entramat empresarial a Libèria. El lliurament el feien militars de la milícia, que trobava en aquesta venda la seva forma de finançament de la guerra. Segons els investigadors, l’arrestat hauria participat directament en la compra presencial d’aquests diamants, coincidint així amb militars del RUF que li feien directament el lliurament. Un cop ocultat l’origen real de l’extracció i ja blanquejats els diamants com a pedres extretes de manera legal a Libèria, aquests eren venuts principalment a una empresa belga que els introduïa finalment al mercat europeu.

La Comissaria General d’Informació de la Policia Nacional té entre les seves funcions la investigació de delictes de lesa humanitat, crims de guerra i genocidi, és per això que després de l’oportuna investigació i tenint constància de l’arribada d’aquesta persona a territori espanyol, dimarts passat a la nit van procedir a la seva detenció.

Després del dispositiu de seguretat que va finalitzar amb la detenció, es va procedir a l’escorcoll d’una àmplia finca a Màlaga, residència d’estiu del detingut. Fruit d’aquest registre els agents van confiscar documentació i dispositius electrònics d’interès per a la investigació. El Consell de Seguretat de l’ONU va declarar il·legal el comerç de diamants obtinguts en aquestes circumstàncies.