El Nou Front Popular s'imposa a l'extrema dreta al primer sondeig

La coalició d'esquerres Nou Front Popular hauria assolit entre 180 i 215 escons després de la segona volta de les eleccions legislatives franceses segons els primers sondejos. Amb aquest resultat, les forces d'esquerres evitarien la majoria absoluta d'Agrupació Nacional, el partit de Le Pen, que es quedaria com a tercera força entre 120 i 150 escons. El segon lloc seria per Junts per la República, els partits afins a l'actual president, Emmanuel Macron.

ANDORRA

Al país s'ha imposat a les urnes Stéphane Vojetta, que sembla que renovarà el seu càrrec de diputat a l'Assemblea Nacional de França per la 5a circumscripció dels francesos a l'estranger. Vojetta s'ha imposat amb 242 vots dels 327 que s'han dipositat en total. Per saber el resultat final, però, caldrà esperar a demà, quan París enviarà els vots que s'han fet en línia i per correu.